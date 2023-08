Eine besondere Hommage für den "jüdischen Mark Twain"

Der Vorverkauf für die Literaturherbst-Veranstaltung von Mesinke läuft. Karten gibt es jetzt auch für die 16. Klezmernacht Ichenhausen am 13. Oktober.

Das Klezmer-Ensemble Mesinke beteiligt sich wie schon im Vorjahr am Literaturherbst Krumbach. Die VHS Krumbach engagierte das Quartett zusammen mit dem Schauspieler und BR-Sprecher Christian Jungwirth für eine musikalisch-literarische Hommage an den aus der Ukraine stammenden Schriftsteller Scholem Alejchem (1859 bis 1916). Die Benefizveranstaltung findet am Freitag, 15. September in der Aula des Simpert-Kraemer-Gymnasiums Krumbach statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf in der Stadtbücherei (Telefon 08282/82097) und im abc-Büchershop Krumbach (Telefon 08282/9953903). Den Reinerlös spenden die Künstler an die „Aktion Deutschland hilft“ für Kriegsopfer in der Ukraine.

2016 wäre einer der wichtigsten jiddischsprachigen Schriftsteller und Satiriker 100 Jahre alt geworden: Scholem Alejchem. Aus diesem Anlass stellte der Murnauer Schauspieler Christian Jungwirth eine Hommage an den Literaten zusammen, den viele Zeitgenossen als den „jüdischen Mark Twain“ bezeichneten. Mit Instrumentalmusik wird der Künstler dabei vom Mesinke-Quartett begleitet. Martin Glogger (Bass), Jürgen Groß (Akkordeon, Gitarre), Thilo Jörgl (Schlagzeug) und Alexander Maier (Klarinetten) standen Jungwirth bereits bei seiner erfolgreichen Lesung „Schmonzes und Chuzpe“ über den jüdischen Humor viele Male zur Seite. Bereits 2018 waren Christian Jungwirth und das Quartett mit dem Programm über Scholem Alejchem auf Tour - für den Literaturherbst überarbeiteten die Künstler das Programm.

Alejchem wurde durch das Musical "Anatevka" bekannt

Das Publikum erwartet laut Mitteilung von Mesinke "eine kurzweilige (hochdeutsche) Performance voll tiefgründigem Humor und beißender Satire, die Einblicke in das Leben, Denken und Werk des Schriftstellers gibt, der hierzulande vor allem durch das Musical „Anatevka“ beziehungsweise „Fiddler on the Roof“ bekannt geworden ist." Musikalisch bekommt das Publikum eine Mischung aus melancholischen Doinas und mitreißenden Freilachs geboten, traditionellen Klezmerstücken aus Osteuropa. Der Schriftsteller stellte in seinen Werken viele Verbindungen zu dieser Musik her, beispielsweise in seinem Roman „Stempenju“.

Alejchem wanderte 1905 in die Schweiz und dann nach Amerika aus

Scholem Alejchem (1859 bis 1916), eigentlich Schalom Rabinowitsch, aus der Ukraine stammend, wanderte 1905 in die Schweiz und dann nach Amerika aus. Die von ihm geschaffenen Charaktere spiegeln alle Schichten der jüdischen Bevölkerung Osteuropas wider und haben geradezu metaphorische Bedeutung erlangt. Mit seinem Hauptwerk um den armen Milchmann Tewje, der mit Gott spricht, lebt und streitet, hat Scholem Alejchem seinen Ruf als einer der größten Humoristen der Weltliteratur begründet und dem untergegangenen Schtetl-Leben ein Denkmal gesetzt. Der ab 1894 in Jiddisch geschriebene Roman lieferte auch die Inspiration für das amerikanische Musical „Anatevka“ von 1964. Scholem Alejchem gilt neben Mendele Moicher Sforim und Jitzchok Leib Perez als der dritte Klassiker der jiddischen Literatur. Der Schriftsteller starb am 13. Mai 1916. Am Tag seiner Beerdigung waren alle jüdischen Geschäfte in New York geschlossen. Hunderttausende begleiteten ihn auf seinem letzten Weg.

Die Klezmernacht findet in der ehemaligen Synagoge Ichenhausen statt

Auch der Kartenverkauf für die 16. Klezmernacht Ichenhausen am 13. Oktober (Beginn ist um 20 Uhr) in der ehemaligen Synagoge läuft bereits. Für den musikalischen Austausch mit anderen Ensembles laden die Schwaben das Trio „Sol sayn gelebt“ aus Bremen zum gemeinsamen Musizieren ein. Die Gruppe besteht aus drei Gründungsmitgliedern der bekannten Band „Klegzyoim“. Unterstützt wird die Veranstaltung von der Stiftung ehemalige Synagoge Ichenhausen und der Sparkasse Günzburg-Krumbach.

Während der Klezmernacht in Ichenhausen wird Mesinke die wegen Krankheit im Juni ausgefallene Präsentation der neuen CD „Begegnung – Lieder nach Texten von Hedwig und Franziska Lachmann“ nachholen. Das Konzept-Album dreht sich um die Übersetzerin und Lyrikerin Hedwig Lachmann, die in Krumbach aufwuchs und dort 1918 auf dem jüdischen Friedhof beigesetzt wurde. Vier vertonte Gedichte stammen aus der Feder ihrer Schwester Franziska. Aufgenommen wurde die von der „Bürgerstiftung Landkreis Günzburg“ unterstützte CD mit 14 Stücken im Frühjahr 2023 im Tonstudio in der Hutfabrik Augsburg. Es ist die siebte CD des seit mehr als drei Jahrzehnten aktiven Ensembles.

Karten für die Klezmernacht gibt es in Krumbach im abc-Bücherhop (Tel. 08282 9953903) sowie in Günzburg bei Hutter-Buch (Tel. 08221 369614). (AZ)