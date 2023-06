Illegales Graffiti am Krumbacher Schloss: Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben die Außenwand des Krumbacher Schlosses beschmiert. Nun ermittelt die Polizei.

Am vergangenen Wochenende ist es in Krumbach zur Beschädigung einer Gebäudefassade durch Graffiti gekommen. Bislang unbekannte Täter besprühten laut Polizeibericht die Außenwand des Schlosses in Krumbach mit insgesamt drei Graffitis. Der Sachschaden für die Reinigung der Fassade wird auf circa 750 Euro geschätzt. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0. (AZ)