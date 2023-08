Krumbach

Im Café lässt Galerist Karlheinz Schoblocher die Seele baumeln

Plus Bei Kaffee und Gebäck schaltet der Krumbacher Galerist Karlheinz Schoblocher ab. Teil zwei der Sommerserie "Lob der Faulheit".

Von Elisabeth Schmid

Der August ist für die meisten Urlaubs- und Ferienzeit. Aber was macht man im Urlaub, egal ob irgendwo am Strand oder zu Hause in Balkonien? "Einfach mal faulenzen!" – das wäre doch eine gute Idee. Oder macht man das heute überhaupt noch, so richtig faulenzen und die Zeit einfach verstreichen lassen? Sind wir etwa im Urlaub und in der Freizeit genauso getrieben wie im restlichen Jahr? Wäre es vielleicht nicht sogar gut, aus der Ruhe im Urlaub Energie und Kraft für das kommende Jahr zu schöpfen? In unserer neuen Sommerserie "Lob der Faulheit" sprechen wir mit Persönlichkeiten aus der Region, wie sie es mit dem Faulenzen oder dem "Chillen" halten. Wie er es schafft, "runterzufahren", berichtet der Krumbacher Galerist Karlheinz Schoblocher.

Jeder hat seinen Alltag zu bewältigen. Mal ist er stressig, mal leichter. So geht es auch dem Krumbacher Galeristen Karlheinz Schoblocher – liebevoll Charlie von seinen Freunden genannt. "Charlie nannten mich schon meine Mitschüler. Ich war eben so lustig wie Charlie Chaplin und so bekam ich meinen Spitznamen, der heute noch gilt", erläutert er. Faule Zeiten schätzt Schoblocher durchaus, sagt der Galerist.

