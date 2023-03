Krumbach

Im JuZe soll es mit frischem Wind für Jugendliche eine Oase geben

Plus Gerade mal ein Jahr ist es her, seitdem der neue Vorstand des Jugendzentrums in Krumbach den Verein neu gegründet hat. Was sich in dieser Zeit getan hat.

Von Nele Mayer

Während der Corona-Pandemie stand das Krumbacher Jugendzentrum in der Hans-Lingl-Straße lange leer. Der Krumbacher Jugend fehlte ein Treffpunkt für Gleichaltrige. Motiviert, diesem Problem ein Ende zu setzen, informierte sich Marlon Sternitzky bei der Stadt und holte sich acht weitere Freunde ins Boot. Bald soll es wieder Volleyballturniere und Skate-Workshops geben.

