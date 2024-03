Krumbach

Im kommenden Jahr geht es los im neuen Baugebiet Badweg in Krumbach

Plus Der Bauausschuss Krumbach diskutierte über das neue Baugebiet „Badweg“, in dem in Toplage in Krumbach neun Bauplätze entstehen.

Von Dieter Jehle

Die Stadtverwaltung Krumbach forciert die Planungen für das künftige Baugebiet mit neun Bauplätzen am Badweg in Krumbach. Die Mitglieder des Bauausschusses stimmten jetzt im Grundsatz der Erschließungsplanung des beauftragten Ingenieurbüros Gansloser zu. Die Straße wird eine Breite von 5,50 Metern haben, ein zwei Meter breiter Gehweg ist für Fußgänger vorgesehen, und die Fahrbahnoberfläche wird sich weg von der bestehenden Bebauung in Richtung neues Baugebiet neigen.

Die Entwässerung im Baugebiet „Badweg“ in Krumbach soll zum Hang hin verlaufen

Bürgermeister Hubert Fischer sprach von einem „sensiblen Bereich“ bei dem künftigen Baugebiet am Badweg. Straßenplaner Daniel Träger empfahl aufgrund der momentan provisorisch asphaltierten Fläche dringend einen Vollausbau der Erschließungsstraße. Mit der Straßenbreite von 5,50 Metern zeigten sich die Bauausschussmitglieder einverstanden. Auf Hinweis von Zweitem Bürgermeister Gerhard Weiß wird auf den vorgeschlagenen drei Meter breiten Geh- und Radweg verzichtet. Einen zwei Meter breiten Gehweg hielten die Stadträte für ausreichend, da für Radfahrer in unmittelbarer Nähe parallel zur Bundesstraße ein Radweg vorhanden sei. Die Neigung der Fahrbahnoberfläche soll sich zum Hang hin richten. Dadurch werden die gegenüberliegenden Anlieger vor zusätzlichem Oberflächenwasser geschützt. Das Wasser soll dann über eine Entwässerungsrinne in eine Mulde oder Rigole fließen, wo es dann nach und nach versickern kann. Sollte dies bei Starkregen nicht möglich sein, so gewährleistet ein Überlauf, dass das Wasser in den Kanal geführt wird. Zusätzlich wird oberhalb des künftigen Baugebietes entlang der Grundstücke eine naturnahe Vertiefung angelegt, die das Oberflächenwasser zurückhalten soll. Die künftigen Bauwerber sind gehalten, anfallendes Regenwasser zu versickern oder nur gedrosselt in den Kanal einzuleiten. „Wir wollen auf jeden Fall anfallendes Oberflächenwässer von der bestehenden Bebauung zurückhalten, soweit dies geht“, sagte Fischer.

