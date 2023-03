Im Krumbacher Fischereiverein gibt es einen neuen Vorsitzenden

Der Fischereiverein Krumbach stellt sich personell neu auf. Der neue Vereinsvorsitzende Carsten Glogger folgt auf Gottfried Riederle.

Bei den Neuwahlen des Fischereivereins Krumbach wurden durch die knapp 70 anwesenden Mitglieder einige Positionen neu besetzt. Nach 20 Jahren als Erster Vorsitzender übergab Gottfried Riederle seinen Posten in neue Hände. In seinem Rückblick schilderte Riederle die Vereinsaktivitäten und verteilte wieder das Jahresheft. Der Gewässerwart Andreas Leopold berichtete von einem durchschnittlichen Fangergebnis, hob aber hervor, dass sich der Rückgang der heimischen Bachforelle auch in den Gewässern Kammel und Mindel bestätigt.

Jugendleiter Franz Anderl schilderte der Versammlung die Aktivitäten der Jugendgruppe und stellte die vor Kurzem durchgeführte Nistkastenaktion an den Vereinsgewässern vor. Nach dem Bericht des Kassiers Erhard Hartmann konnte Kassenprüfer Daniel Baur den Beschluss über die einstimmige Entlastung des Vorstandes herbeiführen.

Von links: Gottfried Riederle (Ehrenvorstand), Matthias Baur (Gerätewart), Roland Anderl (Schulungsleiter), Daniel Baur (Kassenprüfer), Franz Anderl (Jugendleiter), Mathias Imbach (Schriftführer), Andreas Leopold (Gewässerwart), Carsten Glogger (1. Vorsitzender), Peter Müller (2. Vorsitzender) Reinhold Kahler, Ulrich Noll, Lothar Jeckle (Beisitzer). Foto: FV Krumbach

Der Obmann des Fischereiverbandes Schwaben, Leonhard Müller, war eigens zur Jahreshauptversammlung des Fischereivereins, die traditionsgemäß im Vereinslokal Munding stattfand, gekommen und nahm die Ehrung für Reinhold Kahler vor, der mit der silbernen Ehrennadel des Fischereiverbandes Schwaben ausgezeichnet wurde.

Neue Positionen im Vorstand des Fischereivereins

Mit auf der Tagesordnung standen die Neuwahlen des gesamten Vorstandes, welche durch den Vertreter der Stadt, dem Zweiten Bürgermeister Gerhard Weiss, abgehalten wurde. Einstimmig hierzu wurde der bisherige Zweite Vorsitzende, Carsten Glogger aus Billenhausen, von der Mitgliederversammlung zum Vorstandsvorsitzenden gewählt. Neuer zweiter Mann ist Peter Müller, die Funktion des Kassiers übernimmt Thomas Pfitzmaier. Das Amt des Schriftführers konnte mit Mathias Imbach neu besetzt werden. Die Anwesenden bestätigten ebenfalls einstimmig die Wiederwahl aller anderen Vorstandsmitglieder und sprachen ihnen für weitere drei Jahre ihr Vertrauen aus. Dem Vorstand gehören weiter an: Andreas Leopold (Gewässerwart), Franz Anderl (Jugendleiter), Matthias Baur (Gerätewart), Roland Anderl (Schulungsleiter), sowie die drei Beisitzer Reinhold Kahler, Ulrich Noll und Lothar Jeckle. Der ausscheidende Kassier Erhard Hartmann wurde mit einem Präsent als Dank für die langjährige und vorbildliche Tätigkeit verabschiedet. Als Kassenprüfer fungieren weiterhin Harald Hafner und Daniel Baur.

Der neue Erste Vorsitzende Carsten Glogger hob den langjährigen Einsatz des Vereinsvorsitzenden Gottfried Riederle hervor und ernannte ihn zum Ehrenvorstand des Vereins. Als Dank und zur Erinnerung erhielt Riederle nebst Urkunde und den beiden, auf Leinwand gebrachten Vereinspokalen ein von Ulrich Noll geschmiedetes Messerunikat. (AZ)

Lesen Sie dazu auch