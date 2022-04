Im Krumbacher Freibad soll es heuer einen frühen Saisonstart geben

Plus So sehen die aktuellen Pläne für die neue Saison aus. Welche Neuerungen die Gäste erwarten und wie die Perspektive für das Krumbacher Freibad für die nächsten Jahre aussieht.

Saisonstart im Krumbacher Freibad in der ersten Maiwoche: Werkleiter Martin Strobel hält dies für möglich. "Wenn das Wetter mitmacht, könnte es heuer ein bisschen früher losgehen als in den Vorjahren." Hintergrund dafür ist auch, dass das Krumbacher Hallenbad zuletzt bekanntlich nicht mehr für die Öffentlichkeit zugänglich war. Im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet Strobel auch über den aktuellen Stand der Modernisierungsarbeiten.