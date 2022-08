Im Krumbacher Literaturherbst kommt "das Meer in Sicht"

WDR-Moderatorin Tamina Kallert eröffnet den Krumbacher Literaturherbst in der Raiffeisenbank mit einer Reisegeschichte rund um Aufbrechen und Ankommen. Was sonst geboten ist.

Das Meer in Sicht - wo auch immer auf der Welt: Es ist ein Anblick, der oft mit zauberhaften, unvergesslichen Momenten verbunden ist. Das Eintauchen in diese besondere Gefühlswelt steht am Anfang des diesjährigen Literaturherbstes. WDR-Moderatorin Tamina Kallert möchte das Publikum mitnehmen auf eine Reise der besonderen Art. Sie moderiert seit dem Jahr 2004 das WDR-Reisemagazin "Wunderschön" und am Donnerstag, 15. September, ab 19.30 Uhr in der Raiffeisenbank in Krumbach zu Gast.

Fernsehmoderatorin Tamina Kallert eröffnet den Krumbacher Literaturherbst

Tamina Kallert, geboren im Jahr 1974, arbeitete nach dem Studium von Geschichte und Anglistik als Moderatorin, Reporterin und Autorin beim WDR, bei Pro Sieben und für das Deutsche Sportfernsehen. Seit 2004 moderiert sie das WDR-Reisemagazin "Wunderschön", seit 2016 auch die Städtereisen "2 für 300".

"Auf ihre typisch herzliche, emotionale und direkte Art erzählt Tamina Kallert unterhaltsame Geschichten über das Reisen. Sie berichtet von herzerwärmenden und auch skurrilen Begegnungen mit Menschen, von Naturerfahrungen und Eigenheiten verschiedener Landstriche, denn – trotz Stillstand im Leben können wir immer wieder aufbrechen ins Neue.", heißt es in der Pressemitteilung der Raiffeisenbank Schwaben Mitte zum Start des Literaturherbstes.

Auch sie sei durch Corona ausgebremst worden, umso mehr mache sie deutlich, dass besondere Erlebnisse und persönliche Begegnungen wichtige Ressourcen sind. Wie es ihr persönlich erging und wie wir alle von mehr Selbstbestimmung und Selbstfürsorge profitieren können, zeigt sie in ihrem neuen Buch "Und dann kommt das Meer in Sicht". Ihr Motor: Lebensfreude, Optimismus und Lust auf Reisen Neues zu entdecken.

Für diesen Krumbacher Literaturherbst sind 14 Veranstaltungen geplant

Die Veranstalterinnen und Veranstalter des Literaturherbstes freuen sich, dass es ihnen unter erschwerten Bedingungen einmal mehr gelungen sei, für den Literaturherbst 2022 ein hervorragendes Programm zusammenzustellen. Mit 14 Veranstaltungen erreicht die Zahl nicht die Größenordnung der "Vor-Corona-Zeit" von deutlich über 20. Aber es ist eine bemerkenswerte Kombination aus bekannten Autorinnen und Autoren wie etwa Tamina Kallert und einheimischen Autoren. Das Programm setze "qualitativ Maßstäbe", schreibt Bürgermeister Hubert Fischer im Vorwort für das druckfrische Programmheft.

Die Lesung mit Tamina Kaller findet am Donnerstag, 15. September in der Raiffeisenbank Schwaben Mitte in Krumbach (Luitpoldstraße 2) statt. Sie beginnt um 19.30 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr (unter anderem mit Signatur von Büchern). Karten sind in den Geschäftsstellen der Raiffeisenbank Schwaben Mitte erhältlich. Die Teilnehmerzahl sei mit Blick auf den Corona-Schutz begrenzt, schreibt die Raiffeisenbank. Mit Blick darauf gebe es aktuelle Infos ab Montag, 5. September, unter www.rb-schwaben.de. (AZ/pb)