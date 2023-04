Im Krumbacher Roots begeistert die Band Coldheart das Publikum

Plus Die Gruppe spielt legendäre Rock-Klassiker von bekannten Bands wie Deep Purple, Led Zeppelin oder auch Guns 'n' Roses.

Die Band Coldheart sorgte bei ihrem Auftritt im Krumbacher Roots für besten Stimmung. Sie lies das Publikum eintauchen in die Zeit der großen Rock-Klassiker aus den 70er-, 80er- und 90er Jahren. Die Band steht für "handgemachten, gitarrenorientierten und stilechten Classic Rock Cover.", heißt es auf der Homepage der Band.

Dazu gehören legendäre Melodien von Bands wie Deep Purple, Led Zeppelin, Toto oder auch Guns 'n' Roses. Zahlreiche Bilder vom Konzert der Gruppe im Roots gibt es auf der Internetseite der Mittelschwäbischen Nachrichten. (AZ)