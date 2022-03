Krumbach

Im Krumbacher SKG kehrt das musikalische Leben zurück

Plus In der Aula des Gymnasiums in Krumbach wird Kammermusik aus mehreren Jahrhunderten auf beeindruckende Weise präsentiert.

Von Thomas Niedermair

Ein großes Konzert vor Publikum - es war ein beeindruckendes "musikalisches Comeback" im Krumbacher Simpert-Kraemer-Gymnasium. Kammermusik in diversen Facetten und aus mehreren Jahrhunderten wurde in der neuen Aula des SKG präsentiert. Gemeinsam mit ihren Lehrkräften widmeten Schüler von der 5. bis zur 12. Klasse dieser bewährten und beliebten Form des gemeinsamen Musizierens einen kurzweiligen Konzertabend, der durch programmatische Vielfalt und die eindrucksvolle Qualität des Zusammenspiels geprägt war.

