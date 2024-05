Im Krumbacher Zitherbäck treffen Tradition, Gastro und Musik aufeinander

Plus Von einem musikalischen Bäcker aus dem 18. Jahrhundert bis zur modernen Handwerkskunst und Regionalität: Das Zitherbäck ist eine Erfolgsgeschichte aus Krumbach.

Ein ungewöhnlicher Name ziert ein traditionsreiches Gastronomieunternehmen in Krumbach: das Zitherbäck. Dieser Begriff geht auf einen Vorfahren des heutigen Besitzers zurück, den es auf seinen Lehr- und Wanderjahren als Bäckergesellen im 18. Jahrhundert bis nach Wien verschlug. Offenbar war dieser Mann musikalisch begabt, denn er bildete sich nicht nur im Bäckerhandwerk weiter, sondern erlernte auch das Spiel auf der Zither. Mit seinem eigenen Instrument im Gepäck ritt er wohl im Jahr 1755 zurück nach Krumbach, um dort als Bäcker tätig zu sein.

Details sind aus der Zeit nicht bekannt. Die Vorstellung aber einer Kombination aus Bäckerhandwerk, Gastronomie und Musik ist verlockend. Vielleicht ist es deshalb kein Zufall, dass in der Bar des Zitherbäcks auch DJs aufgelegt haben. Der aktuelle Inhaber und Geschäftsführer Georg Miller hat jedenfalls für diese Musikkultur ein Faible, wie er berichtet. Ob ein bereits im 17. Jahrhundert erwähnter Stadtrat und Bäcker Miller ein direkter Vorgänger ist, bleibt unsicher.