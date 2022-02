Im Raum Krumbach treiben Betrüger ihr Unwesen

Angebliche Microsoft-Mitarbeiter und Schockanrufer - mit welchen Maschen Gauner ihre Opfer hereinlegen wollen.

Gleich mehrere Geschädigte meldeten sich im Verlauf des Donnerstags bei der Polizeiinspektion Krumbach und teilten mit, dass sie betrügerische Telefonanrufe erhalten hatten. Die Bandbreite reichte vom angeblichen Microsoft-Mitarbeiter, der Zugriff auf den PC und somit das Onlinebanking haben wollte, bis zum Schockanrufer, der erzählte, dass eine nahe Verwandte einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine Kaution gezahlt werden müsse. Hinzu kam noch laut Bericht der Polizei die Masche mit dem Einbruch in der Nachbarschaft und dass nun Bargeld zur sicheren Verwahrung an die Polizei übergeben werden müsse. Alle Mitteiler erkannten jedoch die Betrugsmaschen, so dass es zu keinem Schaden kam.

Was die Polizei bei Betrugsversuchen rät

Um vor solchen Straftaten geschützt zu sein, ist es wichtig, nie fremden Personen den Zugriff auf den PC zu erlauben. Außerdem sollten nie Geld- oder Wertgegenstände an Personen an der Haustür übergeben werden. Meist geben die Abholer an, im Auftrag der Polizei, der Staatsanwaltschaft oder eines Rechtsanwaltes unterwegs zu sein. (AZ)