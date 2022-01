Im Rückwärtsgang: Lkw fährt Moped in Krumbach an

Um die Ampel besser zu sehen, fuhr ein Lkw-Fahrer ein kleines Stück rückwärts. Damit verursachte er einen Schaden im vierstelligen Bereich.

Am Donnerstag gegen 17 Uhr ist ein Lkw auf der Burgauer Straße in Krumbach rückwärts gegen ein Moped gefahren. An einer roten Ampel fuhr der Lkw-Fahrer laut Polizei ein kleines Stück rückwärts, um die Ampel besser sehen zu können.

Dabei berührte er das Moped, das hinter ihm stand. Der 16-jährige Fahrer war überrascht, konnte nicht mehr reagieren und stürzte vom Moped. Er blieb aber unverletzt. Laut Polizeiinspektion Krumbach entstand am Moped ein Sachschaden von ungefähr 1200 Euro. (AZ)