Im Stadtgarten Krumbach gab es ein besonderes Urlaubsfeeling

Plus Zum Finale der italienischen Woche, das von der Werbegemeinschaft organisiert wurde, kam eine große Zahl von Besucherinnen und Besuchern. Welche Höhepunkte es gab.

Urlaubsfeeling beim italienischen Abend im Krumbacher Stadtpark: Dafür sorgten zum Abschluss der italienischen Woche 2023 die überaus engagierten Mitglieder der Krumbacher Werbegemeinschaft mit Christian Mayer und Angelika Hosser an der Spitze. Tatkräftige Unterstützung für dieses gelungene Sommerfest fanden die Veranstalter zusätzlich bei Vereinen und ehrenamtlichen Helfern, die die große Zahl von Besucherinnen und Besuchern mit leckeren Köstlichkeiten und Getränken versorgten.

Als ideal für derartige Veranstaltungen erwies sich einmal mehr die traumhafte Kulisse im idyllischen Stadtgarten. Wenn man dann noch Glück mit dem Wetter hat und ein breit gefächertes Angebot an Speisen und Getränken anbietet – serviert mit passenden Top-Hits aus vielfältigen Musikrichtungen von Massimo Grande und Anna Estera stand einem großen Fest an einem lauen Sommerabend nichts mehr im Wege.