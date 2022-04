Krumbach

15:00 Uhr

Im Team zum Erfolg: SKG Krumbach räumt wieder bei "Jugend forscht" ab

Plus In den vergangenen zehn Jahren hat das Krumbacher Gymnasium über 40 Preise bekommen. Woran das liegt und was Schüler und Schülerinnen erforschen.

Von Marc Hettich

"Im Endeffekt ist alles, was wir sehen, Chemie", meint Domenico Trombetta. "Das gilt für Gebrauchsgegenstände aus Plastik, aber auch für Kleidung." Der 18-Jährige kann das beurteilen: Zusammen mit der 17-jährigen Lea Müller und der 16-jährigen Kim Kraus hat er die Thermochromie beim Bismutnachweis mit Iodid erforscht. Im Unterricht ist einem Mitschüler aufgefallen, dass die bei diesem Vorgang entstehende Flüssigkeit beim Erhitzen ihre Färbung von Orange in ein intensives Rot-Orange ändert. "Weder Lehrer noch Recherchen konnten uns eine Erklärung dafür liefern", erinnert sich Domenico.

