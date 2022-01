Krumbach

vor 20 Min.

Imbiss UFO eröffnet wieder in der Bahnhofstraße in Krumbach

Plus Der Imbiss UFO in Krumbach strahlt jetzt in neuem Glanz mit erweitertem Innenraum. Nicht nur die Einrichtung ist neu. Was auf der Speisekarte verändert wurde.

Von Veronika Döring

Nun ist es so weit, nach fast sieben Monaten, kann man den stadtbekannten türkischen Imbiss UFO, gelegen in Krumbach in der Bahnhofsstraße, in einem ganz neuen Licht sehen, denn der lang vom Inhaber ersehnte Umbau ist jetzt endlich fertig. Ganz stolz präsentiert der Inhaber Baris Halavart sein neu renoviertes Lokal.

