Immer mehr Grundschüler in Krumbach: Zwei Klassen werden ausgelagert

Plus Die Grundschule Krumbach startet mit sechs ersten Klassen ins neue Schuljahr. Wie es mit dem Anbau vorangeht, der bei seiner Fertigstellung schon zu klein sein könnte.

Von Oliver Wolff

Für etwa fünf Millionen Euro wird die Krumbacher Grundschule, die größte ihrer Art im Landkreis Günzburg, erweitert. Wie berichtet, entsteht dort, wo früher der alte Eingangsbereich war und abgerissen worden ist, ein Anbau. Doch schon jetzt zeichnet sich ab, dass dieser wohl nicht ausreichen wird. Krumbachs Bevölkerung steigt, auch aufgrund von Migration. "Diese Woche wurden nochmals sieben Schüler angemeldet", sagt Schulleiterin Simone Micheler im Gespräch mit unserer Redaktion am Freitag. Aber nicht alle zusätzlichen Schülerinnen und Schüler seien Kinder von Geflüchteten. "Wir haben aktuell einen Migrationsanteil von 42,8 Prozent und im Schnitt sprechen in der ersten Klasse zwei bis drei Kinder kein Deutsch." Fürs Kollegium sei das eine Herausforderung, denn diese Kinder bräuchten zusätzliche Betreuung.

Durch Migration steigt der Bedarf an Unterricht

Am Dienstag werden in Krumbach voraussichtlich 147 Kinder mit ihren bunten und liebevoll gestalteten Schultüten zum ersten Unterrichtstag erscheinen. Ein Höchstwert der jüngsten Vergangenheit. Eigentlich plante man eine durchgehende fünfzügige Grundschule, sprich mit neuerdings fünf statt vier Klassen pro Jahrgangsstufe. Doch im neuen Schuljahr wird unerwartet mit sechs ersten Klassen begonnen, mit im Schnitt je 25 Schülerinnen und Schülern. "Wir wollen nicht auf Kante nähen", sagt Micheler, sie weist aber auch darauf hin, dass es laut Vorschrift nur 28 Kinder pro Klasse geben dürfe. Nur in Ausnahmefällen könne man 30 Kinder in ein Klassenzimmer schicken. "Wir können auch nur pro Schuljahr planen. Wir haben nur begrenzt Personal". Das heißt: Sollten im Laufe des Schuljahrs nachträglich noch einige weitere Kinder angemeldet werden, was bei den aktuellen Migrationszahlen nicht auszuschließen ist, könnten dann in einer Klasse auch mehr als 30 Kinder sein. Laut statistischer Berechnung soll der Anstieg der Schülerzahlen noch mindestens bis ins Schuljahr 26/27 dauern.

