Krumbach

14:50 Uhr

In der Bahnhofstraße in Krumbach krachte es

Zu einem Auffahrunfall ist es am Mittwoch in Krumbach gekommen.

Heftig gekracht hat es am Mittwochmorgen in der Bahnhofstraße in Krumbach. Insgesamt drei Autos waren in einen Auffahrunfall verwickelt.

Zu einem Auffahrunfall ist es am Mittwochmorgen in Krumbach gekommen. Wie die Polizei berichtet, wollte eine Autofahrerin von der Bahnhofstraße nach links auf das Gelände eines Verbrauchermarktes abbiegen, musste jedoch verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender Pkw hielt ebenfalls noch an, die darauffolgende Fahrzeugführerin erkannte dies jedoch offensichtlich nicht und fuhr auf den vorausfahrenden Wagen auf, welcher noch auf das erste Fahrzeug aufgeschoben wurde. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Bei der Unfallverursacherin wurde der Airbag ausgelöst und sie verletzte sich leicht. Die beiden anderen Fahrzeugführerinnen blieben nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 8.000 Euro. Ein ähnlicher Unfall ereignete sich erst kürzlich in Krumbach. (AZ)

