In der Krumbacher Bahnhofstraße krachte es

Pkw-Fahrer übersieht beim Anfahren ein von hinten kommendes Fahrzeug. Der Sachschaden ist beträchtlich.

Am frühen Samstagabend kam es in der Krumbacher Bahnhofstraße zum Zusammenstoß von zwei Pkw, als einer der Beteiligten auf Höhe der alten Post vom Fahrbahnrand anfuhr und dabei laut Polizei den von hinten kommenden vorfahrtberechtigten anderen Pkw übersah. Verletzt wurde niemand, an den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro. (AZ)