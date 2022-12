In der Krumbacher Luitpoldstraße auf Auto aufgefahren

Bei einem Unfall in Krumbach entseht ein Gesamtschaden von rund 4500 Euro. Ein 19-Jähriger fährt auf ein vor ihm fahrendes Auto auf.

Am Donnerstag, um 14.20 Uhr, ereignete in der Luitpoldstraße in Krumbach ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von rund 4500 Euro. Eine 24-jährige Pkw-Fahrerin musste dort verkehrsbedingt anhalten. Ein ihr nachfolgender, 19-jähriger Pkw-Fahrer, bemerkte dies laut Bericht der Polizei zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf den vor ihm stehenden Pkw der 24-Jährigen auf. Verletzt wurde niemand. (AZ)