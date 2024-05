Krumbach

In Gedenken an den Krumbacher Hausarzt Günther Marzelli

Plus Günther Marzelli ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Ein Nachruf über den angesehenen Allgemeinmediziner, leidenschaftlichen Ehrenamtler und geschätzten Bürger.

Von Manfred Keller

Trauer um Dr. Günther Marzelli. Der mit dem höchsten Ehrenzeichen der deutschen Ärztevereinigung Hartmannbund für Persönlichkeiten des ärztlichen Berufsstandes ausgezeichnete Allgemeinmediziner ist Anfang Mai verstorben. Er wurde 92 Jahre. Der Krumbacher Hausarzt hatte sich in seiner aktiven Zeit hohe Verdienste um die deutsche Ärzteschaft erworben. Die Nachricht vom Tod des allseits hochgeachteten und geschätzten Arztes hat in gleicher Weise bei der Bürgerschaft in Stadt und Umland Trauer und Betroffenheit ausgelöst.

Assistenzarzt in der Chirurgie, Gynäkologie und Geburtshilfe sowie Inneren Medizin

Günther Marzelli wurde im Juni 1931 in Mährisch Ostrau in Tschechien geboren, er machte nach der Vertreibung an der Oberrealschule in Miesbach sein Abitur. Nach Abschluss des Medizinstudiums in München promovierte Marzelli mit magna cum laude zum Dr. med.. Es folgten Anstellungen als Assistenzarzt in der Chirurgie, Gynäkologie und Geburtshilfe sowie Inneren Medizin zunächst in München und daran anschließend im Krankenhaus zu Schwabing. Nach der Anerkennung als Arzt für Innere Medizin ließ sich Marzelli 1965 als praktischer Arzt und Arzt für Allgemeinmedizin mit Notarzt-Tätigkeit mit eigener Praxis in seiner zweiten Heimat im schwäbischen Krumbach nieder. Es folgten Jahrzehnte eines segensreichen Einsatzes des kompetenten und mit menschlichen Qualitäten praktizierenden Mediziners. 1996 schließlich gab er mit Eintritt in den Ruhestand seine aktive Arzttätigkeit mit Schließung der Praxis in der Mindelheimer Straße auf.

