In Krumbach entstehen neue Ladestationen für E-Autos

Die Firma Präg möchte auf dem Schlachthausparkplatz und am Rathaus in der Nattenhauser Straße zwei E-Ladesäulen errichten.

Zwei neue E-Ladestationen in Krumbach: Details wurden jetzt in der Sitzung des Krumbacher Bauausschusses vorgestellt. Von den Ausschussmitgliedern wurde die jüngste Entwicklung begrüßt.

E-Ladesäulen: Die Firma Präg Strom und Gas GmbH plant in der Stadt Krumbach eine Ladeinfrastruktur für E-Autos zu schaffen. Sämtliche Kosten werden von der Firma Präg getragen, für die Stadt Krumbach entstehen keine Kosten, heißt es in der Sitzungsvorlage der Stadtverwaltung. Als Standorte sind der Schlachthausparkplatz und der Parkplatz auf der Ostseite des Rathauses in der Nattenhauser Straße vorgesehen. Bürgermeister Hubert Fischer betonte, dass von der Stadt alle Anbieter grundsätzlich gleich behandelt würden. Stadtbaumeister Björn Nübel erklärte, dass die anbietenden Firmen einen staatlichen Zuschuss erhalten. Klemens Ganz (Dritter Bürgermeister, UFWG) hielt es über die beiden jetzt genannten Standorte hinaus für sinnvoll, auch im Bereich des bedeutenden Parkplatzes am Stadtsaal eine E-Ladesäule einzurichten. Den beiden Standorten auf dem Schlachthausparkplatz und am Rathaus stimmte der Bauausschuss einstimmig zu. Die Stadt stellt der Firma Präg die entsprechenden Plätze gebührenfrei zur Verfügung.

UTT: Die Krumbacher Firma UTT ist vielen im Kontext mit der Herstellung von Airbags bekannt. Nun hat die Firma einen Antrag zur Errichtung und zum Betrieb einer Anlage zur Vorbehandlung von Textilien vorgelegt. Nach Auskunft von Stadtbaumeister Björn Nübel geht es hier auch um emissionsschutzrechtliche Fragen. Im Bauausschuss wurde die jüngste Entwicklung in einer für Krumbach so wichtigen Firma begrüßt. Dem Antrag von UTT wurde einstimmig zugestimmt.

Mehrfamilienhaus: Einstimmig segnete der Krumbacher Bauausschuss die Pläne für den Neubau eines Mehrfamilienhauses mit fünf Wohneinheiten im Bereich Kohlstatt 20 in Krumbach ab.

Jugendzentrum: Achim Fißl (SPD) sprach das Thema Jugendzentrum an und fragte, warum dort der Balkon beseitigt worden sei. Bürgermeister Fischer erklärte, dass er vonseiten des Hochbaus im Stadtbauamt (zuständig ist Tobias Handel) die Auskunft bekommen habe, dass der Balkon morsch gewesen sei. Fischer würdigte die jüngste positive Entwicklung im Jugendzentrumsbereich wie unter anderem die Neugründung des Juze-Vereins. Vor allem dies solle man beim Thema Jugendzentrum sehen.

