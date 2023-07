Krumbach

26.07.2023

In Krumbach fehlen rund 100 Kita-Plätze: Sind Container und Wagen die Lösung?

Seit September 2021 gibt es in Krumbach am Ortausgang Richtung Attenhausen eine Waldgruppe für Kinder ab dem dritten Lebenjsahr.

Plus In der Stadt und in den Ortsteilen Krumbachs kann nicht allen interessierten Familien zeitnah ein Kita-Platz angeboten werden. Was die Stadt jetzt tun möchte.

Von Peter Bauer Artikel anhören Shape

Wie viele Kita-Plätze fehlen in Krumbach? Es sind offensichtlich viele. "Um die 100", bestätigte der Krumbacher Kämmerer Hubert Bühler in der Sitzung des Stadtrates. Was kann und wird die Stadt tun? Geprüft wird, ob im Bereich Anemonenweg/Galgenberg die Einrichtung einer neuen Kita möglich ist. Aber konkret ist dieses Projekt noch nicht. Nun soll für den evangelischen Kindergarten ein Waldkinderwagen beschafft werden. 20 Plätze könnten so eingerichtet werden. Können verstärkt Möglichkeiten in einer Nachmittagsbetreuung genutzt werden? Hier soll es eine Umfrage der Stadt bei Familien geben. Im Rat wurde über weitere Lösungsansätze diskutiert.

"Trotz der massiven finanziellen und personellen Anstrengungen der Stadt Krumbach kann derzeit nicht allen Familien zeitnah ein Krippen- und Kindergartenplatz angeboten werden", schreibt die Stadtverwaltung in ihrer Sitzungsvorlage. Mit Blick darauf habe es Gespräche mit dem Diakonieverein als Träger des evangelischen Kindergartens in Krumbach gegeben. So soll ab September 2024 im Bereich des Reitstalls am Burgweg eine weitere Waldgruppe eingerichtet werden. Die Stadt rechnet aber wegen des "Booms bei Waldkindergärten" mit "erheblichen Lieferzeiten". Für das Projekt werden von der Stadt 100.000 Euro bereitgestellt. Dies wurde vom Stadtrat einstimmig befürwortet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen