In Krumbach findet am Sonntag wieder ein Tuningtreffen statt

Zum zwölften Mal treffen sich Tuningfreunde aus der ganzen Region in Krumbach, auf dem Parkplatz am Krumbacher Stadtsaal. Was alles geboten sein wird.

Krumbach erwartet am Sonntag, den 13. August, eine actiongeladene Veranstaltung, die die Herzen von Autofans und Tuning-Liebhaber höher schlagen lässt. PS-strotzende Fahrzeuge und kreative Individualisierungen werden im Mittelpunkt stehen. Aus der ganzen Region werden Enthusiasten erwartet, um ihre Umbauten zu präsentieren und die neuesten Trends der Automobil-Tuning-Szene zu erleben. Mit einer Ausnahme fand das Tuningtreffen seit 2009 ausschließlich auf dem Parkplatz der Firma Lingl statt nun muss der Veranstalter auf den Festplatz beim Krumbacher Stadtsaal ausweichen. Der Eintritt für Besucherinnen und Besucher ist wie immer frei, nur einfahrende Autos müssen eine Teilnahmegebühr entrichten.

Nach Corona gibt es wieder ein Tuning-Treffen in Mittelschwaben

"Wir gehen mit Optimismus auf diesen für uns neuen Veranstaltungsort zu", heißt es in einer Pressemitteilung vom Team Vmax e.V.. "Bereits zum zwölften Mal veranstalten wir nun dieses Event und rechnen erneut mit einer ausgeprägten Besucherzahl wie auch schon in den vorherigen Jahren. Aufgrund der längeren Zwangspausen dieser Veranstaltungen hat sich zwar das Hobby Tuning etwas umsortiert, ist jedoch nicht vollständig untergegangen." Durch die längere Coronapause, ein bereits seit Jahren beobachtender Wandel in diesem Hobbybereich, sowie auch der technische Fortschritt insbesondere in den letzten Jahren in Richtung E-Mobilität werde man mit offenen Erwartungen auf die Veranstaltung zugehen. "In unserem Verein konnten wir glücklicherweise in letzter Zeit viele neue Mitglieder gewinnen."

Team Vmax Tuningtreffen: Das steht in Krumbach auf dem Programm

Das Programm startet am Sonntag um 8 Uhr mit der Einfahrt, ab 8.30 Uhr ist Bewertungsbeginn. Ab etwa 9.30 Uhr steht "Auspuff und HiFi dB" auf dem Programm. Um 11 Uhr findet das Teamspiel "Reifenwurf" statt und ab etwa 13.30 Uhr das Teamspiel "Auto shaken". Ab 14.30 wird an der Bühne das jeweils tiefte und niedrigste Auto erfasst. Und ab 15 Uhr wird "sinnloses Zubehör" bewertet. Um 15.30 Uhr ist Bewertungsannahmeschluss, ehe es um 16 Uhr im Teamspiel "Auto vollstopfen" spaßig werden wird. Um 16.30 Uhr steht "Tuningqueen Krumbach auf dem Programm und um etwa 17 Uhr ist die Pokalvergabe. Die Veranstaltung wird gegen 18 Uhr enden. (AZ)

