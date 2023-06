In Krumbach gibt es bald ein regelrechtes Feuerwerk der Kultur

Plus Organisator Jochen Schwarzmann präsentiert das Programm für das Krumbacher Kulturwochenende. Welche Highlights es in Krumbach geben wird.

Von der Musik bis hin zur Malerei: Ein regelrechtes Feuerwerk der Kultur ist von Donnerstag, 13. Juli bis Sonntag, 16. Juli beim dritten Krumbacher Kulturwochenende geboten. Jochen Schwarzmann, Stadtrat und Kulturbeauftragter der Stadt Krumbach, stellte im Gespräch mit unserer Redaktion jetzt die Details vor.

Schwarzmann ist bei der Zusammenstellung des Programms federführend. Über etliche Monate hinweg hat er sich mit den Künstlerinnen und Künstlern abgestimmt. "Das Programm zeigt, wie intensiv das Kulturleben in unserer Region ist", freut sich Schwarzmann. Und immer wieder sei beeindruckend, welch intensives ehrenamtliche Engagement damit verbunden ist.