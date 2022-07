In Krumbach gibt es bald eine "kleine Reise" für Kinder

Am Sonntag, 24. Juli, findet im Norden Krumbachs die Aktion "Spielstraße" statt. Welche Attraktionen es diesmal gibt.

Am Sonntag, 24. Juli, wird die Aktion "Spielstraße" entlang des Kammeltalradwegs beginnend am Krumbacher Verkehrsübungsplatz stattfinden. Nachdem Quartiersmanagement, Jugendpflege und Familienstützpunkt Krumbach sich in den vergangenen Jahren mit der „Spielstraße to go“ und der „Spielstraße light“ Alternativen zur großen Spielstraße überlegt hatten, "ist es jetzt umso schöner, dass die Veranstaltung wieder größer stattfinden kann", schreibt Melissa Niedermair (Jugendpflege) in ihrer Mitteilung.

"Auch das Wetter war wie immer eine unsichere Komponente. Nicht das fehlende gute Wetter war diesmal ein Problem, sondern die zu große Hitze, die den Veranstaltern Kopfzerbrechen zur Durchführung bereitet hat", erklärt sie.

Doch nachdem keine allzu extreme Hitze am Sonntag angekündigt werde, möchten Marc Hettich, neuer Quartiersmanager in Krumbach, Melissa Niedermair von der Jugendpflege und Heike Feßler vom Familienstützpunkt die Veranstaltung durchführen. „Wir würden uns sehr freuen, wenn trotz der hohen Temperaturen viele Menschen bei unserer Spielstraße vorbeischauen – danach ist dann ja trotzdem noch Zeit für eine Abkühlung“, so Melissa Niedermair. „Außerdem haben wir einen Eiswagen vor Ort“, ergänzt Marc Hettich.

Wer sich diesmal an der "Spielstraße" in Krumbach beteiligt

Wie gewohnt können Kinder mit einem Reisepass eine kleine Reise auf dem Radweg entlang der Kammel im Bereich der Markgrafenstraße durchlaufen. Von 14 bis 17 Uhr verwandelt sich am 24. Juli der Weg ab dem Verkehrsübungsplatz in eine Spielemeile für Kinder. Mit der Jugendsozialarbeit der Grundschule, dem THW, der Schule der Fantasie, Samaja Lama, der JuggleKRU der Diakonie Krumbach, der Asylsozialberatung der Diakonie Neu-Ulm, der Koordinierenden Kinderschutzstelle (KoKi) sowie weiteren tollen Kooperationspartnern wird es viele verschiedene Attraktionen und Aktionen geben. Das Jugendzentrum bietet einen Getränkeverkauf. Eis gibt es vom Eiswagen von Marion Rosak und Crêpes vom Hotel Krumbach. Alle sind herzlich zu diesem „Comeback“ der Spielstraße eingeladen. Und am besten den Sonnenschutz nicht vergessen. (AZ)

