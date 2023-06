In Krumbach gibt es eine besondere "Reise um die Welt"

Für das Krumbacher Projekt Spielstraße goes Radweg gibt es eine Neuauflage. Was im Detail geplant ist.

Die Spielstraße geht in eine neue Runde! Zahlreiche Vereine, Organisationen und andere Mithelfende beteiligen sich an dem diesjährigen Fest. Am Sonntag, 2. Juli, verwandelt sich der Radweg entlang der Kammel beginnend ab dem Verkehrsübungsplatz in eine große Spielmeile für Kinder. Mit einem Reisepass können Kids verschiedene Länderstationen durchreisen, ein Passbild machen und für jede durchlaufene Station einen Stempel in ihren Pass bekommen.

Dabei sind dieses Jahr auch ein paar Länder zu bereisen, die man vielleicht nicht auf der Weltkarte finden kann. Bei der Spielstraße lässt es sich auch ins Regenbogenland, Märchenland, Libellenland, Seifenblasenzauberland oder auch nach Pinnland reisen. Kinder können sich künstlerisch austoben, coole Libellen basteln oder beim Märchen-Bingo zeigen, wie gut sie sich mit Elfen, Zwergen und Riesen auskennen! Tanzbegeisterte können mit Janina Kunisch lateinamerikanische Schritte ausprobieren, für Naturliebhaber gibt es eine Station mit Elli von Naturliebe, bei welcher man die Natur mit verschiedenen Sinnen erleben kann.

Auch die Krumbacher Polizei beteiligt sich

Neu mit dabei ist dieses Jahr auch die Polizei Krumbach, die am Verkehrsübungsplatz einen Parcours aufbaut. Geraldes Pereira-Ferreira vom Spieletreff im Stückwerk bereitet eine coole Spiele-Station vor, und bei Larissa Böck von Context e. V. können tolle Buttons gestaltet werden. Neben Kegelspaß, Glitzertattoos und Musikstation warten außerdem wieder ein paar Alpakas von Sajama Lama auf die Besucher der Spielstraße.

Ein weiteres Highlight der diesjährigen Spielstraße: Der Gnadenhof Kameloase kommt mit einem kleinen Streichelzoo vorbei. Die Schule der Phantasie, KoKi, Jugendsozialarbeiter Benjamin Schilder von der Mittelschule mit Unterstützung von Schülern und Schülerinnen, Tobias Grau vom Jugendcafé, die Geschichtenerzählerin Tine Mehls, Phil mit tollen Riesenseifenblasen, Maria Faist und Omorogieva Oshoma – dieses Jahr sind so viele an der Spielstraße beteiligt wie noch nie! Wenn das nicht verspricht, ein riesengroßes Fest zu werden! Und wie es sich für jedes gute Fest gehört, gibt es natürlich auch Verpflegung: Das Jugendzentrum bietet Getränke, das Hotel Krumbach ist mit den leckersten Waffeln und Crêpes Krumbachs dabei, und der Eiswagen von Marion Rosak bietet köstliches Eis!

Welchen besonderen Tipp die Krumbacher Veranstalter geben

Die Spielstraße startet laut Pressemitteilung der Stadt am Sonntag, 2. Juli, um 14 Uhr und endet um 17 Uhr. Die Veranstalter geben noch einen Tipp: „Es gibt dieses Jahr so viele Stationen, dass es sich wirklich lohnt, früh zur Spielstraße zu kommen, damit alle Stationen durchlaufen werden können“, so Jugendpflegerin Melissa Niedermair. Quartiersmanager Marc Hettich fügt augenzwinkernd hinzu: „Denn wer mindestens acht Stationen schafft, darf sich bei uns einen kleinen Preis aussuchen.“

Wie jedes Jahr findet die Spielstraße nur bei trockenem Wetter statt. Sollte das Wetter nicht mitspielen, so wird die Veranstaltung ersatzlos abgesagt. (AZ)