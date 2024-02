In Krumbach gibt es künftig ein Jugendbudget

Mit dem Geld aus dem Jugendbudget soll für Krumbacher Jugendliche erfahrbar werden, wie politische Prozesse zur Willensbildung ablaufen.

Die Stadt Krumbach wird erstmals ein „Jugendbudget“ einrichten. Dem Antrag der Fraktionsgemeinschaft CSU und JU wurde trotz einiger Bedenken aus den Reihen des Stadtrates mehrheitlich zugestimmt. Das Budget beläuft sich auf 15.000 Euro jährlich.

Mit dem Jugendbudget soll Jugendlichen auf der kommunalen Ebene anhand praktischer Beispiele gezeigt werden, wie politische Willenbildungsprozesse funktionieren und wie sie für eigene Ideen und deren Umsetzung werben können. Wie es in den Ausführungen der Fraktionsgemeinschaft heißt, können die Jugendlichen als Vorschläge beispielswese Ideen für Projekte, Veranstaltungen oder kleinere bauliche Maßnahmen wie die Einrichtung eines Calisthenics-Parks (Fitnessstation im Freien) einreichen. Die Vorschläge müssen allerdings für die Stadt umsetzbar und für die Allgemeinheit zugänglich sein.

Die Fraktionsgemeinschaft ist sich sicher, dass die Stadt Krumbach mit dem Jugendbudget eine Vorreiterrolle im Landkreis Günzburg und im Freistaat Bayern einnehme und ein Modell entwickeln könnte, welches dann andere Kommunen aufgreifen. Als konkreter Vorschlag wurde das Projekt „Democracy now“ genannt. Hier sind die Krumbacher Schulen involviert. Mit dem Konzept „Democracy now“ soll den Jugendlichen ein Gefühl für die Zuständigkeiten in der Kommune bzw. Kommunalpolitik sowie ein Einblick in die Entscheidungsvorgänge gegeben werden. Die Jugendlichen sollen dabei spüren, wie interessant und vielfältig die kommunalen Entscheidungsprozesse sein können.

Die Bedeutung der Jugendarbeit in den Krumbacher Vereinen

Stadtrat Lothar Birzle sprach von einem „guten Vorschlag“. Er regte an, für das Projekt auf europäische Fördermittel zurückzugreifen. Er hielt zudem 10.000 Euro für ausreichend. Birzle lobte insbesondere die Jugendarbeit in den Vereinen, die man bei solchen Fördersummen für solche Projekte vor den Kopf stoßen würde. Klemens Ganz hielt es für sinnvoll nicht gleich abzustimmen und die Angelegenheit nochmals in den Fraktionen zu beraten. Michael Thalhofer war ebenfalls positiv eingestellt. Er würdigte ebenso die Jugendarbeit in den Vereinen. Ihm war zudem wichtig, dass bei den Projekten keine Folgekosten für die Stadt entstehen dürfen.

