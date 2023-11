In Krumbach gibt es neue öffentliche Ladesäulen für E-Autos

Der Energiedienstleister Präg aus Kempten hat in Krumbach E-Tankstellen am Rathaus und am Schlachthaus in Betrieb genommen.

Fahrerinnen und Fahrer von elektrisch angetriebenen Autos in Krumbach können sich über zwei neue Ladesäulen freuen. Der Energiedienstleister Präg aus Kempten hat die E-Tankstellen am Rathaus und am Schlachthaus in Betrieb genommen. „Wir freuen uns, mit den beiden Standorten zum Ausbau der Ladeinfrastruktur und der Anbietervielfalt in Krumbach beizutragen“, informiert Richard Gerstandl, Geschäftsführer bei Präg, via Pressemitteilung. An beiden Standorten können Elektrofahrzeuge an jeweils zwei Punkten mit bis zu 22 Kilowatt geladen werden. Mit den neuen Ladepunkten in Krumbach erweitert Präg sein Netz in Bayerisch-Schwaben laut Unternehmensangaben auf 80 Ladepunkte an 29 Standorten. Bis Ende 2023 plant das Unternehmen rund 100 öffentliche Ladepunkte im Gebiet.

Elektroauto tanken und mit Kreditkarte, Ladekarten oder Apps bezahlen

Die Präg-Ladesäule am Rathausparkplatz in der Nattenhauser Straße 5 liegt zentral und fußläufig zu Geschäften und Praxen in Krumbach. Die E-Tankstelle am Schlachthaus in der Schlachthausstraße 6 ist in der Nähe von Gewerbebetrieben und dem Ärztehaus. Mit ihrer blau-weißen Gestaltung sind die Ladesäulen erkennbar. Die Nutzerinnen und Nutzer können mit Kreditkarte, Ladekarten diverser Anbieter oder Apps bezahlen. „Mit der Ladekarte von Präg laden unsere Kundinnen und Kunden in der Region am günstigsten. Die Ladekarte kann man bequem online bestellen“, wird Richard Gerstandl in der Pressemitteilung zitiert. Das Kemptener Familienunternehmen bietet seit 2017 Lösungen im Bereich der Elektromobilität für Gewerbetreibende, Kommunen, Wohnungsbaugesellschaften sowie private Kundinnen und Kunden an. (AZ)

