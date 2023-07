In Krumbach kann man das eigene Brunnenwasser untersuchen lassen

Ein Verein für Gewässerschutz hält mit seinem Labormobil auf dem Parkplatz am Stadtsaal in Krumbach. Gegen einen Unkostenbeitrag wird dort Brunnenwasser untersucht.

Der Verein VSR-Gewässerschutz kommt am Dienstag, 11. Juli, auf den Stadtsaalparkplatz nach Krumbach mit einem Labormobil für Brunnenwasseruntersuchung. Ein Brunnen im Garten hilft im Sommer kostbares Leitungswasser zu sparen. Die Gewässerexperten vom VSR-Gewässerschutz beraten Gartenbesitzer, ob ihr Brunnenwasser zum Befüllen des Planschbeckens oder zum Gießen von Gemüse geeignet ist. Dafür hält das Labormobil von 15 bis 17 Uhr auf dem Parkplatz beim Stadtsaal. Hier kann jeder sein Brunnenwasser für eine Analyse abgeben gegen einen Unkostenbeitrag. „Ziel der Messkampagne ist es, dass Gartenbesitzer das regionale oberflächennahe Grundwasser nutzen. Dieses wird durch Regenwasser im Laufe des Jahres wieder aufgefüllt“, so Susanne Bareiß-Gülzow, Vorsitzende im VSR-Gewässerschutz. Die gemeinnützige Organisation setzt sich mit den Messdaten für eine Verbesserung der Wasserqualität ein. Damit die Ergebnisse auch aussagefähig sind, sollen zur Probenahme und zum Transport Mineralwasserflaschen genutzt werden. Besonders geeignet sind dabei bis zum Rand gefüllte 0,5 l Flaschen aus Kunststoff. Dipl.-Phys. Harald Gülzow und die Ehrenamtlerin Petra Michel führen gegen Kostenbeitrag die Grunduntersuchung von Nitrat-, Säure- und Salzgehalt im Labormobil durch. Das Ergebnis dieser Analyse kann bereits zum Ende der Aktion abgeholt werden.

Durch eine weitere Kostenbeteiligung erfahren die Brunnenbesitzer in einem ausführlichen Gutachten, ob das Wasser zum Trinken, zum Gemüse gießen, zum Teich oder Planschbecken befüllen geeignet ist. Gesundheitsrisiken durch verschmutztes Grundwasser können so vermieden werden. In den letzten Jahren stellten die Gewässerexperten eine Zunahme von coliformen Keimen im Brunnenwasser fest. Diese gelangen bei Starkregenfällen häufig durch undichte Deckel oder Brunnenschächte ins Wasser. Mit dem Gutachten bekommen die Brunnenbesitzer eine Checkliste zur Ursachenbehebung und eine Erläuterung zu den Belastungen mit der Post zugesendet.

Weitere Informationen zum Grundwasserschutz werden gegeben

Die Brunnenbesitzer erfahren am Informationsstand, wie wichtig die Versickerung von Regenwasser im Garten ist, um das Absinken des Grundwasserspiegels zu verhindern. Das Team vom VSR-Gewässerschutz hat Flyer und Plakate vorbereitet, um über den nachhaltigen Umgang mit Wasser zu informieren. „Niederschlag, der in regenreichen Monaten versickert, füllt die Grundwasserspeicher wieder auf. Es wird Wasser für trockene Monate gespeichert“, so Susanne Bareiß-Gülzow. Der Verein, hervorgegangen aus dem Verein zum Schutz des Rheins und seiner Nebenflüsse (daher die Buchstaben VSR) setzt sich seit dem Jahr 2000 für sauberes Grundwasser ein und ist erstmals in Krumbach zu Gast. (AZ)