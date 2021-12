In Krumbach müssen größere Wohnungen künftig zwei Stellplätze haben

Plus Die Stadt Krumbach bringt eine neue Regelung für Bauvorhaben auf den Weg. Was sich dadurch beim Bau von Mehrfamilienhäusern ändert.

Wie viele Stellplätze sind für ein Haus nötig? Bekanntlich sorgt dieses Thema immer wieder für kontroverse Diskussionen. Die Stadt Krumbach möchte nun für Klarheit und Rechtssicherheit sorgen.