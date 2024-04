Krumbach

vor 18 Min.

In Krumbach startet ab Juli die ökumenische Sozialstation

Plus Die neu gegründete ökumenische Sozialstation Krumbach vereint Kompetenzen zweier kirchlicher Träger, um eine umfassende Pflegeversorgung zu gewährleisten.

Von Klemens Funk

In den Jahren 1978 und 1979 wurden in Krumbach die beiden kirchlichen Sozialstationen gegründet, zunächst die der evangelischen und ein Jahr später die der katholischen Kirche. Die Herausforderungen an die Träger der Sozialstationen und deren Pflegekräfte sind seither enorm gewachsen: einerseits der Personalengpass bei den Pflegeberufen, andererseits die Zunahme älterer Menschen und damit auch ein Anstieg von Pflegebedürftigen, enormer Kostendruck, das Anwachsen von organisatorischen Erfordernissen, die Balance zwischen wirtschaftlichem Zeitmanagement und patientenorientierter Zuwendung, eine fachgerechte Versorgung von Patienten mit komplexen Krankheitsbildern. Um diesen Problemen mit stabilen Lösungen begegnen zu können, reifte bei den Verantwortlichen von Diakonieverein und katholischer Sozialstation die Idee einer Fusion.

Der evangelische Pfarrer Eugen Ritter und der Koordinator im Diakonieverein Andreas Reinert entwickelten zusammen mit dem katholischen Pfarrer Josef Baur, Helmut Ganz als Erstem Vorsitzendem der katholischen Sozialstation sowie seinem Stellvertreter Jochen Schwarzmann die Konzeption der ökumenischen Sozialstation Krumbach. Sie wird als gemeinnützige GmbH am ersten Juli starten. Allen bisherigen Patienten wird angeboten, den gewohnten Pflegeservice weiterhin nützen zu können. Die Unterzeichnung eines entsprechend angepassten Vertrages ist reine Formsache. Auch haben alle Mitarbeiterinnen die Fusion begrüßt, sodass die Patienten wie bisher von den ihnen vertrauten Pflege- und Hauswirtschaftskräften betreut werden können.

