Krumbach

In Krumbach steigen die Kita-Gebühren

Kitas werden in Krumbach teurer. Und nach wie vor fehlen Plätze.

Plus Die Beiträge für die Kitas in Krumbach werden stufenweise angepasst. Nach wie vor fehlen Plätze in Kindergärten und Krippen.

Von Dieter Jehle

Die Stadt Krumbach wird die Elternbeiträge für die städtischen Kindertageseinrichtungen in den nächsten drei Jahren stufenweise anpassen. Um die Belastung des städtischen Haushalts nicht noch weiter ansteigen zu lassen, wird es für erforderlich gehalten, die Elternbeiträge an die aktuelle Kostentwicklung anzupassen, hieß es in der Stadratssitzung.

Rund 2,65 Millionen Euro betrug im vergangenen Jahr das Defizit aller Kindertageseinrichtungen in Stadtgebiet und den Stadtteilen, angefangen vom Kindergarten über die Krippe und Hort bis hin zur Tagespflege. 47 Prozent der Gesamtausgaben finanziert die Stadt, 36 Prozent sind staatlicher Anteil und 14 Prozent stammen aus Elternbeiträgen. Die restlichen vier Prozent sind Einnahmen aus Essengeldern.

