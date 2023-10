In Krumbach vom Unfallort entfernt

Ein Auto auf einem Krumbacher Parkplatz wird angefahren. Der Verursacher meldet sich nicht. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Am Dienstag in der Zeit von 8.20 bis 9.15 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz am Rittlen in Krumbach ein Verkehrsunfall mit einem Fremdschaden von rund 700 Euro. Die Geschädigte parkte zur Unfallzeit ihr weiß/schwarzes Kraftfahrzeug auf dem dortigen Parkplatz, heißt es in den Angaben der Polizei. Als sie wieder zurückkehrte, musste sie feststellen, dass es von einem unbekannten Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, beschädigt worden ist. Zeugen, welche Hinweise zu dieser Unfallflucht geben können, sollen sich bitte bei der Polizeiinspektion Krumbach, Telefon 08282/905-111 melden. (AZ)