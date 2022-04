Achtung, Autofahrer: In Krumbach werden die Kanäle überprüft

Ab dem 9. Mai werden in verschiedenen Bereichen in Krumbacher Wohngebieten die Kanäle gecheckt. Kanaldeckel sollten hier nicht zugeparkt werden.

Es sind wieder umfangreiche „Kanalüberprüfungen“ angesagt in ausgewählten Teilbereichen des Krumbacher Stadtgebietes. Im Vollzug einer für die Kommunen verpflichtenden „Eigenüberwachungsverordnung“ ist so geregelt, dass Kanäle im Ortsbereich regelmäßig zu spülen und auf Schadstellen zu untersuchen sind. Die Krumbacher Stadtwerke haben dazu ein Ingenieurbüro beauftragt, entsprechende Kanaluntersuchungen einzuleiten und für den Bedarfsfall Sanierungskonzepte zu erarbeiten.

Die Kanal-Inspektionen dieser Art haben bereits im letzten Jahr begonnen und werden jetzt für weitere Wohnbereichsabschnitte, beginnend ab Montag, 9. Mai wieder aufgenommen. Will heißen: Innerstädtische Kanäle werden gründlich gespült; die Hauptkanäle werden mit einer Kamera abgefahren, um eventuelle Schadstellen zu lokalisieren und zu dokumentieren. Nach Angaben der Stadtwerke werden die diversen Arbeiten voraussichtlich drei Monate in Anspruch nehmen.

Kanäle in Krumbach werden überprüft: Welche Bereiche betroffen sind

Die aktuelle Aktion betrifft folgende Straßenbereiche: Mindelheimer Straße/Nassauer Straße Süd, Am Hochfeld, Riedweg, Gärtnerweg, Nassauer Straße Nord, Espach, Marktplatz und die Kirchenstraße. Ferner den Bereich nördlich der Michaelssiedlung, die Innenstadt bis zur Fachakademie. Im westlichen Stadtbereich sind in den Kanal-Überprüfungsbereich einbezogen: Nattenhauser Straße, Burgweg, Ferdinand-Reiß-Straße, Atternweg, Jahnstraße, Grünlingsfeld, Kolhlstatt, Dreifaltigkeitsweg, Buchweg, Jochnerstraße, Rittlen und Babenhauser Straße. Ein weiterer Abschnitt umfasst das Gebiet „Oberes Feld“, die Augsburger Straße, Kirchberg und Lettenberg.

Kanalabdeckungen und Schächte sollten für die Durchführung der Kanalüberprüfungen von parkenden Autos frei gehalten werden. Einzelne Schächte könnten sich auch auf Privatgrund befinden, die Stadtwerke bitten in diesem Fall, den Mitarbeitern der Firma Weißenhorn Umwelt Dienstleistungen aus Königsbrunn, den Zugang zum jeweiligen Schacht zu gewähren. Da die Spül- bzw. Untersuchungsfahrzeuge am jeweiligen Schacht stehen müssen, kann es in Abhängigkeit von der Lage des Schachtes vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen kommen.

