In Krumbach wird ein Bettler zum Taschendieb

Eine "Spende" nahm sich ein Bettler in Krumbach einfach selbst aus dem Geldbeutel einer jungen Frau. Was die Polizei über den Vorfall berichtet.

Von einem Diebstahl am Freitag berichtet die Polizei. Demnach trat in Krumbach gegen 14.30 Uhr ein Mannr mit einem Zettel in der Hand an eine 19-Jährige heran, um sie nach Geld für ein Busticket zu fragen. Als diese ihren Geldbeutel öffnete, griff der Unbekannte ungefragt hinein, entnahm zehn Euro und entfernte sich sofort vom Drogeriemarktparkplatz in der Bahnhofstraße. Zeugen, die Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/9050 zu wenden. Außerdem macht die Polizei darauf aufmerksam, "bei gerade in der Vorweihnachtszeit wieder sehr aktiven Bettlern erhöhte Aufmerksamkeit und Feingefühl walten zu lassen". (AZ)