In Krumbach wird ein Verkehrspfosten umgebogen

Die Polizei entdeckt beschädigten Pfosten im Krumbacher Norden. Sie bittet um Hinweise zur Aufklärung des Falls.

Ein beschädigter, umgebogener Verkehrspfosten wurde am Samstag am nördlichen Ende der Krumbacher Robert-Steiger-Straße von der Polizei festgestellt. Dieser wurde laut Polizei komplett bis in die Waagrechte umgebogen. Wer Hinweise auf den unbekannten Täter geben kann, soll sich bei der Polizei Krumbach unter 08282/905-0 melden. (AZ)