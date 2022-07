In Krumbach wird eine Fensterscheibe eingeschlagen

Der Schaden beträgt rund 300 Euro. Die Krumbacher Polizei bittet um Hinweise.

Am Samstag gegen Mitternacht wurde durch einen bislang unbekannten Täter die Fensterscheibe eines Anwesens in der Franz-Aletsee-Straße in Krumbach eingeschlagen. Der Schaden beträgt laut Polizei rund 300 Euro.

Die Anzeigenerstatterin konnte das Klirren der Scheibe vernehmen, jedoch keine Person mehr wahrnehmen. Zeugen, welche Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach, 08282/905-0, zu melden. (AZ)