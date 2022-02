In Krumbach wird eine schwere Steinbandsäge gestohlen

Für den Abtransport einer in Krumbach entwendeten Steinbandsäge waren mindestens zwei Personen nötig. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Zeit von Montag, 21. Februar, 18 Uhr, bis Dienstag, 22. Februar, 7 Uhr, wurde eine ca. 175 Kilo schwere Steinbandsäge in Krumbach entwendet. Die Säge im Wert von 1800 Euro stand zur Tatzeit auf einem Baugrundstück Am Buchkopf in Krumbach. Zum Abtransport waren mindestens zwei Personen sowie ein entsprechendes Fahrzeug notwendig, teilt die Polizei mit.

Zeugen, welche Hinweise zu diesem Diebstahl geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Krumbach, Tel. 08282 / 905111, melden. (AZ)