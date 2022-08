In Krumbach wurde ein Fahrrad gestohlen

Ein Fahrrad war in einem Garten in Krumbach abgestellt - bis ein Dieb zugriff. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Zeit von Sonntag, 18 Uhr, bis Montag, 10. Uhr wurde in Krumbach ein Fahrrad der Marke Centurion Backfire entwendet. Das schwarz-rot-weiße Mountainbike stand laut Bericht der Polizei zur Tatzeit unversperrt im Garten eines Anwesens in der Hürbener Straße. Die Geschädigten suchten zunächst selbstständig nach dem Fahrrad. Nachdem dies nicht zum Erfolg führte, erstatteten sie Anzeige. Zeugen, die Hinweise zu diesem Fahrraddiebstahl geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Krumbach unter. 08282 905111 melden. (AZ)