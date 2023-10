Krumbach

13:49 Uhr

In Krumbacher Wohnung eingebrochen und nach Wertgegenständen gesucht

Am Mittwoch ist in der Südtiroler Straße in Krumbach eingebrochen worden. Die Polizei sucht Zeugen. Wie hoch der Schaden ist.

Am Mittwoch ist in der Zeit von 08.15 bis 15.00 Uhr in ein Anwesen in der Südtiroler Straße in Krumbach eingebrochen worden. Auf Grund der ersten Ermittlungen ist laut Polizeibericht davon auszugehen, dass sich zwei unbekannte Täter über ein Fenster im Erdgeschoss, welches eingeschlagen wurde, Zutritt zur Wohnung verschafften. Anschließend wurden die Zimmer nach Wertgegenständen durchsucht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen unteren, fünfstelligen Betrag. Zeugen, welche Beobachtungen zum Einbruch gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-111 zu melden. (AZ)

