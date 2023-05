In Krumbachs Zentrum wird die "Lange Frühlingsnacht" zum Hochgenuss

Was bei der großen Aktion am Mittwoch alles geboten war. Viele machten sich erst nach Einbruch der Dunkelheit auf den Heimweg.

Nach tristen Regentagen zeigte sich am Mittwoch endlich wieder die Sonne. Zwar nicht ständig, aber doch lange genug, um die Mitglieder der Werbegemeinschaft Krumbach optimistisch zu stimmen. Die Temperaturen waren zwar nicht gerade frühlingshaft, aber durchaus geeignet für einen gemütlichen Bummel durch das Stadtzentrum. Dieses präsentierte sich bei der "Langen Frühlingsnacht" mehr als fünf Stunden lang als familienfreundliche Fußgängerzone, in der sich Aktionen, Angebote und Attraktionen aneinander reihten.

Bereits am späten Nachmittag zog es zahlreiche Besucher, vor allem Familien mit Kindern, in die Innenstadt. Hier gab es nicht nur für kleine und große Kinder viel zu schauen und zu bewundern. In der Mindelheimer Straße zog ein buntes Karussell die Blicke auf sich und an den lecker duftenden Waffeln, die die Damen des TSC 2010 Krumbach servierten, kam man fast nicht vorbei. Gleich daneben zauberte Luftballonkünstler Ritschi blitzschnell kunstvolle Bienen, Pinguine und Hunde.

Zahlreiche Verpflegungsstände boten eine breite Vielfalt an kulinarischen Schmankerln und Getränken an. Foto: Claudia Bader

Bei der "Langen Frühlingsnacht" in Krumbach wird viel geboten

Während die Kleinsten von der Kindereisenbahn winkten, konnten die Größeren im Kleinfeld des TC Rot-Weiß erste Tennis-Erfahrungen sammeln. An den Glücksrädern der Wasserwacht, der Sparkasse und der Fitness-Insel lockten tolle Gewinne. Mit Geschick und Schnelligkeit konnten Kinder beim spannenden „Regenbogen-Derby“ des Reit- und Fahrvereins Krumbach Gutscheine für Reitstunden ergattern. Auch das Quartiersmanagement Jugendpflege hatte ein attraktives Kinderprogramm vorbereitet. Das THW präsentierte sich ebenfalls in Krumbachs Zentrum.

Mit der Präsentation von Fahrzeugen und Ausrüstungen verdeutlichten Mitglieder des Technischen Hilfswerks (THW) und der Feuerwehr Krumbach sowie der BRK-Rettungshundestaffel, wie gut sie für ihre Einsätze gerüstet sind. Wer eine gültige Bayerische Ehrenamtskarte vorlegte, durfte beim Freiwilligenzentrum Stellwerk einen alkoholfreien Cocktail genießen. Frisch gestärkt konnte man sein Geschick bei Spielen wie Tangram, Jenga oder „4 gewinnt“ unter Beweis stellen.

Die „Rosenmontagswitwen servierten an ihrer Bar Prosecco. Foto: Claudia Bader

Gleich daneben servierten der Kulturverein Kult und das Kulturzentrum Stückwerk zu Live-Musik der Band „Do Wrong Right“ Getränke. Wer Prosecco bevorzugte, ließ sich diesen an der Bar der „Rosenmontagswitwen" (RoMoWi) servieren und lauschte nebenbei den Klängen der Gruppe „The Phonics.“

Am Bungee-Trampolin in der Bahnhofstraße konnten sich Wagemutige aller Altersstufen mit dem Gefühl der Schwerelosigkeit bis zu den Dächern hochschwingen. Allerdings mussten sie sich für dieses kostenlose Vergnügen zunächst in eine lange Warteschlange einreihen. Auch vor den zahlreichen Verpflegungsständen, die eine breite Vielfalt an kulinarischen Schmankerln und Getränken anboten, war Anstellen angesagt. Mit entsprechend warmer Bekleidung konnte man seinen Imbiss nicht nur an einem Stand oder Stehtisch, sondern während eines gemütlichen Aufenthalts im Biergarten genießen. An der Ecke der Kirchenstraße stellte Solo-Künstlerin Mona Medusa ihre eindrucksvolle Stimme zu eigener Gitarrenbegleitung vor.

Blitzschnell zauberte Luftballonkünstler Ritschi kunstvolle Bienen, Pinguine und Hunde. Foto: Peter Bauer

Es gibt Musik der Band "Seitenblicke"

Zu „unplugged music“ der Band „Seitenblicke“ und afrikanischen Rhythmen einer Trommlergruppe war auch in der Karl-Mantel-Straße einiges los. Schon von Weitem zu sehen waren die großen „Walking Water Balls“, in denen man Spaß und Bewegung auf dem Wasser genießen konnte – vorausgesetzt man nahm eine Wartezeit in Kauf. Kinder konnten beim Basteln von Bienen-Hotels Kreativität unter Beweis stellen oder bei der Pfadfinder-Gemeinschaft schillernde Glitzer-Tattoos gestalten. Der Duft von leckeren Waffeln und Popcorn lockte an den Stand des Kindergartens Maria Himmelfahrt. Nicht nur für ihre Mamas und Papas gaben die Flötenkinder des Musikvereins Krumbach Einblick in ihr Können und im Tanzstudio Damerau standen ebenfalls Vorführungen auf dem Programm.

Natürlich gab es bei der langen Frühlingsnacht nicht nur Gelegenheit zum Schauen, Erleben und Genießen, sondern auch viele Möglichkeiten, günstig einzukaufen. Sämtliche Geschäfte boten attraktive Rabatte oder Angebote, die man sich nicht entgehen lassen wollte. Zahlreiche Besucher nützten die Gelegenheit, das vielfältige Programm auszuschöpfen und sich erst nach Einbruch der Dunkelheit auf den Heimweg zu machen. Zahlreiche Fotos von der Krumbacher "Frühlingsnacht" gibt es online bei uns in einer großen Fotogalerie.