Krumbach

06:30 Uhr

In Toplage entstehen im Krumbacher Osten neun neue Bauplätze

Plus Der Krumbacher Stadtrat bringt die Planung für ein neues Baugebiet auf den Weg. In einem weiteren Bereich könnten Geschosswohnungen entstehen.

Von Peter Bauer Artikel anhören Shape

Im Krumbacher Osten entsteht weiteres Bauland. In seiner jüngsten Sitzung stellte der Krumbacher Stadtrat die Weichen für ein neues Baugebiet "nördlich vom Badweg". Neun Einzelhäuser könnten damit auf großen Grundstücken in der Nähe des jüdischen Friedhofs gebaut werden. "Es handelt sich um Filet-Grundstücke", hatte dies Bürgermeister Fischer bereits im Bauausschuss vor einigen Wochen umschrieben. Die Vorarbeiten im Bauausschuss an diesem Projekt wurden jetzt im Stadtrat weiter auf den Weg gebracht.

In seiner Septembersitzung hatte der Krumbacher Stadtrat den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan "Krumbach Ost – Nördlich vom Badweg" gefasst, vorausgegangen war ein seit Längerem verfolgtes städtebauliches Konzept. Um baldmöglichst einen Teil der im Konzept vorgesehenen Wohnbauplätze zur Verfügung zu stellen, wird in einem ersten Schritt der Bereich nördlich des Badwegs überplant. Da die Stadt Eigentümerin ist, kann die Vermarktung rasch erfolgen. Der Bauzwang für die neuen Eigentümer, also die Frist, bis Baubeginn sein muss, soll zwei Jahre betragen, war seinerzeit im Bauausschuss zu erfahren (wir berichteten).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen