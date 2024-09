Indische Küche: Im Haveli wird mit 35 importierten Gewürzen gekocht

Im September vor fünf Jahren öffnete in Krumbach das indische Restaurant Haveli das erste Mal seine Pforten. Der 25-jährige Inhaber Amanjot Singh ist vor gut elf Jahren von Indien nach Deutschland gekommen. Im Jahr 2017 suchte Singh nach Räumlichkeiten für sein geplantes Lokal in Krumbach. Nach zwei Jahren wurde er dann mit dem Gebäude in der Krumbacher Karl-Mantel-Straße fündig. Aktuell laufe es gut für das Restaurant, erklärt Singh und gibt sich sehr zufrieden. Die positive Entwicklung seiner Gaststätte habe seine Erwartungen übertroffen.

