Indorama-Werk empfängt thailändische Gäste, um über Korruption aufzuklären

Die Gäste aus Thailand erfahren in einer Präsentation etwas über Strategien sowie Maßnahmen zur Vermeidung von Korruption am Standort.

Plus Das Krumbacher Werk Indorama öffnet seine Türen, um 107 Gästen aus Thailand einen Einblick in das Unternehmen zu geben. Den Besuch organisierte die Nationale Antikorruptionskommission.

Als die drei Reisebusse in den Parkplatz der Textilspezialfirma und des Automobilzulieferers Indorama Ventures einfahren, beginnt der Trubel. Eine Gruppe mit 107 Besucherinnen und Besuchern kommt in dem Krumbacher Werk nicht alle Tage vor, zumal die Gäste aus Thailand eine weite Anreise hatten. Nach dem Hochwasser, das auch in die Hallen des Unternehmens drang, war es zeitweise nicht sicher, ob die Hospitation überhaupt stattfinden kann. Umso mehr ist es dem Unternehmen Indorama eine Freude, dass die thailändischen Gäste wie geplant kommen können. Mit im Gepäck haben sie ein brisantes Thema: Korruption.

Um für die Thamtik eine höhere Achtsamkeit zu schaffen, führt die in Thailand ansässige Nationale Antikorruptionskommission (National Anti-Corruption Commission, kurz NACC) jährlich Trainings und Studienreisen über mehrere Tage im Ausland durch. Bei den Reisen werden Unternehmen besucht, die für ihre klare Haltung gegen unfaire Geschäftspraktiken und Korruption bekannt sind.

