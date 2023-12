Inflation vor 100 Jahren: Als die Stadt Krumbach eigenes „Geld“ druckte

Von Manfred Keller - 11:00 Uhr Artikel anhören Shape

Vor 100 Jahren erreicht die Inflation ihren Höhepunkt. Mit der Währungsreform wurde die Mark von der Rentenmark abgelöst. In Krumbach wird 1923 der Stadtsaal fertiggestellt.

„Inflation“ – der Begriff der Geldentwertung steht für die Entwicklung der Lebenshaltungskosten und den Finanzmarkt und ist im vergangenen Jahr in Österreich zum „Wort des Jahres“ gekürt worden. Das weckt Erinnerungen an die Geldentwertung vor genau 100 Jahren, die unter der Definition „Hyperinflation“ in die Chronik eingetragen wurde. Vieles klingt geradezu unglaublich, auch heute noch, drei Generationen später. Kaum jemand begriff, was da im Wirtschafts- und Finanzgefüge geschehen war, als die Inflation des Jahres 1923 in die Geschichtsbücher eingehen sollte.

Es hört sich fürwahr unwirklich an, wie sich damals vor 100 Jahren ein Lebensmitteleinkauf abspielte: Während der Inflation 1923 trugen die Leute die Millionenscheine in Waschkübeln zum Lebensmitteleinkauf. Ein Liter Milch kostete 26 Milliarden Mark, für Brot mussten 105 Milliarden Mark zusammentragen werden, allein das Briefporto betrug zuletzt 1.000.000 Mark. Seinerzeit fiel der Wert des Geldes schneller, als nachgedruckt werden konnte. Geld zählen war viel zu zeitaufwendig geworden – mit einer Waage ermittelte man 1923 schneller den stetig verfallenden Wert. Geldscheine waren am Ende kaum mehr Wert als das Papier, auf das sie gedruckt wurden. Kurz zur nationalen Vorgeschichte: Ende 1917 hatte Deutschland den Krieg verloren und wurde per Friedensvertrag von Versailles zu hohen Reparationsleistungen verpflichtet. Gleichzeitig ging es in einer politisch sehr unruhigen Zeit auch wirtschaftlich bergab. Als dann zufolge der Nichteinhaltung der Reparationen französische Truppen anno 1923 das Ruhrgebiet besetzten, wusste die deutsche Regierung nur noch einen Ausweg, nämlich die Notenpresse immer maßloser in Gang zu setzen.

