Besorgt, aber ohne Angst: Wie Bürger in Krumbach über die Inflation denken

Wie reagieren Bürgerinnen und Bürger auf steigende Preise? Wir haben uns in der Krumbacher Innenstadt umgehört.

Die Preise steigen und auf absehbare Zeit werden sie wohl noch weiter steigen. Vor allem die Energiepreise treiben die Inflation in die Höhe. Das teure Tanken macht das Autofahren bisweilen zum Luxus. Wie gehen die Menschen mit dieser bedenklichen Entwicklung um? Die befragten Passanten in der Krumbacher Innenstadt sehen die Situation zwar mit Besorgnis, aber Angst haben sie nicht. Einige finden es sogar ganz gut, dass die Fahrt im Auto ziemlich teuer kommt. Sie denken in diesem Zusammenhang auch an die Umwelt.

Peter Höhne (75), Krumbach. Foto: Elisabeth Schmid

Peter Höhne, 75, Krumbach:

Nein, ich habe keine Angst vor einer Inflation. Allerdings machen mir die erhöhten Preise schon zu schaffen. Für Rentnerinnen und Rentner ist das ja eine durchaus schwierige Situation. Ich bin Rentner und muss mein Geld daher einteilen. Ganz Europa ist von den Teuerungen betroffen und man weiß nicht, wohin sich das entwickelt. Ich achte beim Einkaufen auf die Preise. Ich hoffe, dass alles in Zukunft wieder besser wird.

Umfrage Inflation Maurer Brigitte Maurer (60), Krumbach. Foto: Elisabeth Schmid

Brigitte Maurer, 60, Langenhaslach:

Mit Blick auf die aktuelle Lage gibt es ja durchaus verschiedene Sparmöglichkeiten. Ich finde, man kann zum Beispiel Benzin einsparen, indem man einfach öfter mit dem Fahrrad fährt. Das ist über den Einspareffekt hinaus auch für die Umwelt nützlich. Die Preise bei den Lebensmitteln sind meiner Meinung nach noch vertretbar. Ich jedenfalls komm klar. Man muss bewusster einkaufen und nicht so viel wegwerfen.

Lesen Sie dazu auch





Josefine Vorlop (18) Burtenbach, Jennifer Rottmeier (18), Augsburg Foto: Elisabeth Schmid

Josefine Vorlop, 18, Burtenbach (mit Jennifer Rottmeier, 18, Augsburg):

Ich habe keine Angst vor einer Inflation. Aber es stimmt, das Benzin ist jetzt schon richtig teuer. Allerdings ist der Preis mittlerweile ja auch wieder ein bisschen gesunken. Ich bin in der Ausbildung, da habe ich nicht so viel Geld, so muss ich die weitere Entwicklung der Situation schon im Auge behalten. Da ich noch bei den Eltern wohne, brauch ich zum Glück aber keine Lebensmittel kaufen.

Sonja Schmid (70), Krumbach. Foto: Elisabeth Schmid

Sonja Schmid, 70, Krumbach:

Ich merke es schon beim Einkaufen, es ist alles teurer. Die zunehmende Inflation ist da stark spürbar. Grund für die Entwicklung sind ja vor allem die Energiepreise. Ich finde daher, man sollte die Kernkraftwerke wieder hochfahren. Jedenfalls, solange bis sich die Situation gebessert hat. Bis das mit der erneuerbaren Energie klappt, wird dauern. Ich schau jetzt genau auf die Preise und kaufe bewusster ein.