Innenminister zeichnet Bademeister Georg Brugner aus

Plus Beim Ehrungsempfang der Wasserwacht Bayern am Ammersee zeichnete die Wasserwacht Bayern verdiente, langjährige Mitglieder aus, darunter auch den Krumbacher Bademeister Brugner.

Kürzlich zeichnete die Wasserwacht Bayern am Ammersee verdiente, langjährige Mitglieder aus. Passenderweise wurde die Veranstaltung auf dem Wasser, genauer gesagt auf der MS Augsburg auf dem Ammersee, durchgeführt. Unter den 15 Ausgezeichneten war auch ein Krumbacher - der langjährig bekannte Krumbacher Bademeister Georg Brugner, ein echtes Krumbacher Original.

Gemeinsam mit dem Landesvorsitzenden der Wasserwacht Bayern, Thomas Huber, und BRK-Präsidentin Angelika Schorer überreichte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann ihm und 14 anderen ihre verdienten Ehrungen. Dabei wurden Wasserwacht-Medaillen, Wasserwacht-Ehrenzeichen sowie Ehrenmitgliedschaften überreicht.