Internetbekanntschaft verspricht eine Million Dollar, Betrugsmasche fliegt auf

Für "eine gemeinsame Zukunft" verspricht ein Unbekannter einer Frau eine Million Dollar. Doch sie erkennt die Betrugsmasche und geht zur Krumbacher Polizei.

Am Dienstag hat eine 45-jährige Frau bei der Krumbacher Polizei einen versuchten Betrug angzeigt. Vor einigen Wochen hat ihr ein Unbekannter auf einer Internetplattform geschrieben, heißt es im Polizeibericht. Seitdem stand sie mit ihm in Kontakt.

Eine Million Dollar liegen angeblich beim Zoll

Der Unbekannte kontaktierte die Frau dann unter einer neuen Rufnummer. Er gab an, ihr Bargeld in Höhe von etwa einer Million Dollar zu schicken, das für eine „gemeinsame Zukunft“ bestimmt sei. Allerdings befinde sich das Geld aktuell beim Zoll. Der Unbekannte bat die Frau daher, vorab 720 Euro für die Abwicklung "Formalitäten" zu schicken, damit das Geld auch ankommt. Die 45-Jährige erkannte die Betrugsmasche und schickte kein Geld. Die Polizei warnt ausdrücklich vor Geldtransaktionen und der Weitergabe von Daten an Unbekannte. (AZ)