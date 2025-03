Internetbetrug im Raum Krumbach

Am Montag hat ein Mann bei der Polizeiinspektion Krumbach einen Internetbetrug angezeigt. Er hatte auf einer Online-Plattform einen Satz Alufelgen zum Verkauf angeboten. Ein unbekannter Käufer nahm Kontakt mit ihm auf und bekundete Kaufinteresse. Der vermeintliche Käufer forderte den Verkäufer auf, 500 Euro als Transportversicherung auf eine deutsche Bankverbindung zu überweisen, was dieser tat. Danach brach der Kontakt ab. Ermittlungen ergaben, dass das betreffende Konto bereits in mehreren hundert Betrugsfällen genutzt wurde. (AZ)

